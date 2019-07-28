Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Af ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından büyük umutlarla af yasasının çıkacağı tarihi bekleyen kader mahkumları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman belli olacak?