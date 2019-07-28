Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Af ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından büyük umutlarla af yasasının çıkacağı tarihi bekleyen kader mahkumları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman belli olacak?
Mahkum affı ve ceza indirimi tatil sonrası Meclis'e gelecek mi? 28 Temmuz af yasası haberleri genel af kimleri kapsayacak?
Af yasası konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla af yasasını beklemeye başlayanlar konu ile ilgili gelecek müjdeli habere kilitlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Peş peşe gelen açıklamalar ile af yasasının çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
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