KYK borcuna af ne zaman gelecek? 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda, TBMM'ye KYK borçlarına af ile ilgili teklif sunuldu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştı. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi? KYK borç faizi silindi mi? KYK borçları ertelenecek mi?