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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:08

ları son dakika silinecek mi? ? KYK borç i affı var mı?

borcuna af ne zaman gelecek? 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda, TBMM'ye KYK larına af ile ilgili teklif sunuldu. 'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştı. Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte nın gündeme gelmesi bekleniyor. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi? KYK borç i silindi mi? KYK borçları ertelenecek mi?

KYK borcuna af ne zaman gelecek?

KYK borçları son dakika silinecek mi? KYK borcuna af ne zaman gelecek? KYK borç faizi affı var mı? KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini koruyan KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? KYK'dan burs alan öğrenciler okul bittikten sonra iş bulamamakta. İş bulamadıklarından ötürü de burs aldıkları KYK borçlarını ödeyememekte. KYK burcunu ödeyemeyenler bir de faiz yüklenmekte. KYK ana borcunu ödeyemeyen gençler bir de KYK borç faizinin altında ezilmekte.

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