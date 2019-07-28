KYK borçları son dakika silinecek mi? KYK borcuna af ne zaman gelecek? KYK borç faizi affı var mı? KYK borçlarına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu. Gündemdeki yerini koruyan KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? KYK'dan burs alan öğrenciler okul bittikten sonra iş bulamamakta. İş bulamadıklarından ötürü de burs aldıkları KYK borçlarını ödeyememekte. KYK burcunu ödeyemeyenler bir de faiz yüklenmekte. KYK ana borcunu ödeyemeyen gençler bir de KYK borç faizinin altında ezilmekte.