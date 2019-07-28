Diyanet takvimi: Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi.