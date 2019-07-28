Devlet Bahçeli: Ateşe verin MHP lideri Devlet Bahçeli, Amasya’da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Derinliği 30 km’yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Fırat’ın doğusu da ateşe verilmeli” dedi.

ABD'nin Türkiye'yi oyalama taktikleri artık işe yaramamaya başladı. Türkiye, Fırat'ın doğusu için adım atmak üzere. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından 'teşekkür' turuna devam ederken, Amasya'da bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 km'yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Fırat'ın doğusu ateşe verilmelidir. Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi:



TEK KELİME BAHSETMEMİŞTİR

CHP Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar?' dediği YPG, Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan tek kelime bahsetmemiştir. Terörle mücadele konusunda ne gibi bir hazırlığınız vardır!..