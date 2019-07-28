Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Vatandaşlar plan yapmak için bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor.

Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlamış olacak? Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. Günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bu arada Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acenteler, oteller, kara ve hava yolu şirketlerinde gidişat da hızlandı. Turizmci ile sanayici içinde fikir ayrılığına yol açan ve hali hazırda 4.5 gün olarak yapılacak bayram tatilini yerli turist uzattı. Bu anlamda eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.