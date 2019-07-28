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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 08:55

son dakika 9 gün oldu mu? olacak? : ?

: son dakika 9 gün oldu mu? olacak? ? Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmaya başlayan vatandaşlar, bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti.

Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Vatandaşlar plan yapmak için bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor.
Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlamış olacak? Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. Günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bu arada Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acenteler, oteller, kara ve hava yolu şirketlerinde gidişat da hızlandı. Turizmci ile sanayici içinde fikir ayrılığına yol açan ve hali hazırda 4.5 gün olarak yapılacak bayram tatilini yerli turist uzattı. Bu anlamda eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

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