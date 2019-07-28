Af yasası konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla af yasasını beklemeye başlayanlar konu ile ilgili gelecek müjdeli habere kilitlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Peş peşe gelen açıklamalar ile af yasasının çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman belli olacak? İşte detaylar...