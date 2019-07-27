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MHP Lideri Devlet Bahçeli, belediye ziyaretinin ardından halka sesleniyor...
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
- MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.
-ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.
-CHP Genel başkanının 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.
- Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?
-Hiçbir baskı Türkiye'ye sökmeyecek ve işlemeyecektir!
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