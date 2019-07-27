İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu başarıyla tamamlandı… Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "lüks otomobil kaçakçılığı" soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurtdışında "çalıntı" kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yolla lüks araç sokan 21 kişi gözaltına alındı. ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 19 lüks araca el konuldu. Araçlar, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünün önünde sergilendi.
- Güncel
- 27.07.2019
- Gazete
Kaçak yollarla yurda getirilmeye çalışılan lüks araçlara el konuldu
Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 40 milyon liralık 19 lüks otomobile el konuldu. Araçlar, Vatan Caddesi’ndeki emniyette sergilendi...
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