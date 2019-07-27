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Kaçak yollarla yurda getirilmeye çalışılan lara el konuldu

Yurda kaçak yollarla sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 40 milyon liralık 19 e el konuldu. Araçlar, Vatan Caddesi’ndeki emniyette sergilendi...

Galeri 'Vatan'!
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak operasyonu başarıyla tamamlandı… Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen " kaçakçılığı" soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurtdışında "çalıntı" kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yolla lüks araç sokan 21 kişi gözaltına alındı. vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 19 lüks araca el konuldu. Araçlar, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünün önünde sergilendi.

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