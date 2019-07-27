Başkan Erdoğan: İhanet eden bedelini ağır öder

Sağda, solda birçok dedikodular var. Hiç bunlara kafanızı takmayın. Biz işimize bakalım. Ama bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.
Birileri parti kuruyormuş. İçimizden ayrılıp da parti kuranları çok gördük. Şu anda sorsam adını, sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öderler.
FAİZ İNDİ BATTIK MI BİTTİK Mİ?
Merkez Bankası faizleri düşürdü. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu.
F-35 MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:
MESELE KALMAYACAK: 1984'ten beri ülkemize yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarımızda Pençe 1-2 harekatlarıyla kalıcı çözümler bulma yolundayız. Amacımız teröristleri düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız.
ADALETSİZLİK: F-35 projesinden dışlanmak tehditleri başta olmak üzere Türkiye'ye yöneltilecek hiçbir tehdidin ve yaptırımın ülkemizi, güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamaz. Bu meselde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı.
KUSURA BAKMAYIN: F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz eli bağlı duramayız. Biz 82 milyon vatandaşı olan Türkiye'yiz.
BEYLER RAHATSIZ: Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik akıl ve hukuk dışı girişimler de Avrupa'nın bize bakışı konusundaki tereddütlerimizi arttırıyor. Artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz var. Onların bölgede çalışmasından beyler rahatsız. Niye? Burada biz uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, deniz hukukuna göre atmamız gereken adımları attık ve atıyoruz.
KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ: Yüzde 75 'hayır' diyeni Avrupa Birliği'ne aldılar, Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizi dışarıda bıraktılar. Sözlerinizi tutmadınız. Aynı şeyi şu anda F-35 konusunda da sürdürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa, biz bir kabile devleti değiliz. Biz 2 bin yıllık tarihe sahip Türkiye'yiz.
2020'DE AKTİF OLACAK
ERDOĞAN, Rusya'dan alınan ve sevkiyatı süren S-400'ler için tarih verdi. "Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz" dedi.
YIL SONUNA KADAR SÜRMELİ
BAŞKAN Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının hayati bir dönüm olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.
ÇİFTÇİYE MÜJDE
Başkan Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Erdoğan, biçerdöver kullandı. Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" dedi.
HASAN AY
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