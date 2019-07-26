Migros kurbanlık fiyatları 2019! Migros koç ve büyükbaş ücretleri kaç para? Migros kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Kurban Bayramı'na az zaman kala kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurban eti satış fiyatını açıklayan marketlerden biri ise Migros oldu. Peki Migros kurbanlık fiyatları nedir? Detaylar haberimizde... Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.