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'den Akdeniz’de gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı, "'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanması havadan, su üstünden ve su altından sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" açıklaması yaptı.




Milli Savunma Bakanlığı, "'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanması havadan, su üstünden ve su altından sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" açıklaması yaptı. Bakanlık paylaştığı görüntülerde "Gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", su üstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", su altından ise "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" ifadelerini kullandı.

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