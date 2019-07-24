Milli Savunma Bakanlığı, "Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanması havadan, su üstünden ve su altından sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" açıklaması yaptı. Bakanlık paylaştığı görüntülerde "Gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", su üstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", su altından ise "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" ifadelerini kullandı.
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