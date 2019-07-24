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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:20

ne zaman? başvuru şartları nedir?

başvuru şartları nedir? ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 yılı PMYO polis alımı için başvuruları ne zaman sorusu YKS sonuçlarının ardından merak konusu oldu. 2019 TYT puanı ile tercih edilecek PMYO başvurularının temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. YKS sınav sonuçların açıklanmasının ardından sınava girena adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor. Bu arada EGM'de polis olmak isteyen adaylara müjde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı TV programında Polis adaylarına puanın düşecek dedi.

Polislik başvurusu 2019 ne zaman araştırması YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından araştırılmaya başladı. TYT puanı ile tercih edilecek olan PMYO bölümü için başvuruların temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında toplam 2500 yeni polis alımı yapılacak. Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları'na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor. Alınacak adayların 2250 'si erkek, 250 'si kadın aday olacak. Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , TYT puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını, başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler. Polis Akademisi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 hafta içinde PMYO başvuru kılavuzunu yayımlayacak ve başvuruları alacak.

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