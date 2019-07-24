Polislik başvurusu 2019 ne zaman araştırması YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından araştırılmaya başladı. TYT puanı ile tercih edilecek olan PMYO bölümü için başvuruların temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında toplam 2500 yeni polis alımı yapılacak. Her yıl Polis Meslek Yüksek Okulları'na en az lise mezunu adaylar arasından 2500 polis alımı yapılıyor. Alınacak adayların 2250 'si erkek, 250 'si kadın aday olacak. Polis olmak isteyen lise mezunu adaylar , TYT puanlarını öğrendikten sonra taban puanın ne olacağını, başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte PMYO polis alımı ile ilgili son bilgiler. Polis Akademisi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 hafta içinde PMYO başvuru kılavuzunu yayımlayacak ve başvuruları alacak.