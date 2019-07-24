Hakan Atilla kimdir, neden tahliye edildi? Hakan Atilla neden tutuklanmıştı kaç yaşında ne iş yapıyordu? 16 Mayıs 2018'de Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakan Atilla ABD'de cezaevinden tahliye edildi. Atilla, Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi. Peki Hakan Atilla kimdir? Neden tahliye edildi? Detaylar haberimizde... 1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.