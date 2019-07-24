Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla kimdir? ABD'de 32 ay hapiste kalan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla İstanbul'a geldi. Atilla'yı,Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ailesi karşıladı.Detaylar haberimizde... ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezasını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da tahliye edilen Mehmet Hakan Atilla sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti. Atilla dün, Türk Hava Yolları'nın (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi.