2019 EGM PMYO 2500 polis alım başvuru şartları nedir? Polis Akademisi polislik başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 yılı PMYO polis alımı için başvuruları ne zaman sorusu YKS sonuçlarının ardından merak konusu oldu. 2019 TYT puanı ile tercih edilecek PMYO başvurularının temmuz ayının son haftası başlaması bekleniyor. 2019 yılında 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. YKS sınav sonuçların açıklanmasının ardından sınava girena adaylar , üniversite tercihlerini beklemeye başladı. Lisans ve ön lisans eğitimi almak için YKS 'ye giren adayların birçoğu , Polis Meslek Yüksek Okulları'na polis adayı olarak girmek istiyor. Bu arada EGM'de polis olmak isteyen adaylara müjde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı TV programında Polis adaylarına KPSS puanın düşecek dedi.