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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:41

müslüman mı? kimdir?

kimdir? İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) 'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Bu arada Ali Kemal'in çocuğu olan 'ın yaşamı da merak ediliyor. Peki ? ?

Boris Johnson müslüman mı?

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Yapılan haberler sonucunda Boris Johnson'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Boris Johnson kimdir? Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

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