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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:38

Son dakika: Samandağ'da ! son depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Samandağ'da saat 21.12'de 3.2 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.12'de 'ın Samandağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.21 21:12:23 36.1248 36.0260 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.07.21 20:30:33 37.3968 29.8075 5.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.21 20:07:49 37.4137 29.8347 12.4 -.- 1.8 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.21 19:17:05 37.3750 29.7237 4.6 -.- 2.2 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.07.21 19:08:35 40.8018 27.7743 16.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.07.21 18:22:46 37.3568 29.8267 5.0 -.- 2.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.21 15:07:40 37.6950 37.4197 9.3 -.- 2.1 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.21 14:35:21 39.0082 33.4307 5.4 -.- 1.9 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.07.21 13:44:09 37.3348 29.8380 11.0 -.- 2.3 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.21 13:12:06 37.3652 29.8450 29.5 -.- 2.1 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

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