Bitlis'te makam aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş (48) için memleketi Samsun'da cenaze töreni yapıldı. Şehidin emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, cenazeye üniformasını giyerek katıldı.
Şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ise şehidin tabutuna uzun süre sarıldı. Büşra, "Baba gitme" diye ağladı. Şehit Akkuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİT Zafer Akkuş
BİNLERCE GÖZYAŞI
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'da toprağa verildi. 5 bin kişinin katıldığı cenazede, terör bir kez daha lanetlendi.
ŞEHİT Mustafa Ünal
Şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ise şehidin tabutuna uzun süre sarıldı. Büşra, "Baba gitme" diye ağladı. Şehit Akkuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİT Zafer Akkuş
BİNLERCE GÖZYAŞI
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26), memleketi Konya'da toprağa verildi. 5 bin kişinin katıldığı cenazede, terör bir kez daha lanetlendi.
ŞEHİT Mustafa Ünal
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.