22 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden sonra Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu anlamda af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği ceza indirimi ve af konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası binlerce kader mahkumu ve ailesi gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Peki, af yasası çıkacak mı? Af Meclis'e geldi mi? İşte 21 Temmuz genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler....