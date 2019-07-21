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vasiyeti üzerine şehit komutanı 'in yanına defnedildi

'de şehit düşen , vasiyeti üzerine 'da şehit komutanı 'in yanına defnedildi. Genç yaşta evlatlarını şehit veren Çil ve Tokur aileleri duygularını şöyle dile getirdi: Yavrularımız cennette buluştu

Omuz omuza cennete
Astsubay , 2016'da 'daki hendeklere en önde girdi. Komuta ettiği Şahinler Timi tek kayıp vermedi. Ama kendisi ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehadete erdi.
Kahraman silah arkadaşları, Çil'i hep "Baba" bildi. Hatta , aynı yere gömülmeyi vasiyet etti. Bir hafta önce şehit düşünce de yanı başında toprağa verildi.



Genç yaşta evlatlarını şehit veren Çil ve Tokur aileleri duygularını şöyle dile getirdi: YAVRULARIMIZ CENNETTE BULUŞTU




TÜLAY CANBOLAT

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