Astsubay Seçkin Çil, 2016'da Diyarbakır'daki hendeklere en önde girdi. Komuta ettiği Şahinler Timi tek kayıp vermedi. Ama kendisi ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehadete erdi.
Kahraman silah arkadaşları, Çil'i hep "Baba" bildi. Hatta Astsubay Cengiz Tokur, aynı yere gömülmeyi vasiyet etti. Bir hafta önce şehit düşünce de yanı başında toprağa verildi.
Genç yaşta evlatlarını şehit veren Çil ve Tokur aileleri duygularını şöyle dile getirdi: YAVRULARIMIZ CENNETTE BULUŞTU
TÜLAY CANBOLAT
Kahraman silah arkadaşları, Çil'i hep "Baba" bildi. Hatta Astsubay Cengiz Tokur, aynı yere gömülmeyi vasiyet etti. Bir hafta önce şehit düşünce de yanı başında toprağa verildi.
Genç yaşta evlatlarını şehit veren Çil ve Tokur aileleri duygularını şöyle dile getirdi: YAVRULARIMIZ CENNETTE BULUŞTU
TÜLAY CANBOLAT
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