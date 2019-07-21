KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor.. KYK'dan burs alan öğrenciler okul bittikten sonra iş bulamamakta. İş bulamadıklarından ötürü de burs aldıkları KYK borçlarını ödeyememekte. KYK burcunu ödeyemeyenler bir de faiz yüklenmekte. KYK ana borcunu ödeyemen gençler bir de KYK borç faizinin altında ezilmekte. Hal böyle olunca da KYK'dan burs alan öğrenciler KYK borçlarının silinmesini olmuyorsa, KYK burçlarının ertelenmesi bu da olmuyor ise KYK borç faizlerinin silinmesini talep etmekte. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi? KYK borç faizi silindi mi? KYK borçları ertelenecek mi?

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis'in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.