21 Temmuz af haberleri genel af çıkar mı en son haber! 2019 mahkum ve ceza indirimi tatil öncesi Meclis'e gelecek mi? Af ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af açıklamasının ardından binlerce af bekleyen kader mahkumu gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Peki, af yasası çıkacak mı? Af Meclis'e geldi mi? MHP'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na iletilmişti. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda iki seneden fazla tutukluluk söz konusu olmayacak.