Başkan Erdoğan, Rama ile görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. TÜM MANŞETLER