Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı.
Ağabeyine bir şahıs gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
Adıyaman'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı.
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