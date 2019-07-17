Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler bir biri ardına yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel af ile ilgili açıklama yaptı. Abdülhamit Gül yapığı açıklamada: ''Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var'' şeklinde konuştu. Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek. Peki af yasası ceza indirimi çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?