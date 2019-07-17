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  • 18.07.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:33

çıktı mı? AF- 17 Temmuz canlı yayında kritik , ceza indirimi açıklaması!

Af yasası ceza indirimi gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde... haberleri son dakika 2019 ne süre çıkacak ve kimleri kapsayacak araştırması sürekli olarak binlerce vatandaş tarafından araması yapılıyor. Bu mevzu hakkında bilgiler veren Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında güncel açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor.

Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler bir biri ardına yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel af ile ilgili açıklama yaptı. Abdülhamit Gül yapığı açıklamada: ''Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var'' şeklinde konuştu. Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek. Peki af yasası ceza indirimi çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?

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