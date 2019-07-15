Yeni çipli kimlik ve ehliyet nasıl alınır? Yeni kimlik alma ücreti randevusu gerekli evraklar randevu.nvi.gov.tr'de!

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni yıl itibariyle yeni kimlik çıkarmak isteyenler için alınacak ücretler belli oldu. Muhasebat ve Mali kontrol Genel Müdürlüğünün mevzuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden alınacak. Buna göre 2019 senesinde yeni kimlik çıkarma ve yenileme ücretleri ne kadar oldu? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…