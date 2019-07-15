Vatanına siper oldu

Türk milleti, 15 Temmuz'da vatanına, bayrağına ve egemenliğine göz diken hainlere geçit vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa dökülen binlerce insan, hainlere vatan dersi verdi. Onlardan birisi de Atanur Petek'ti. Darbe girişimini duyduğu anda evinden çıkarak Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne giden Petek, darbecilere direndi. Hainlerin açtığı ateş sonucu topuğundan vurularak gazi olan Atanur Petek, o gece yaşadıklarını hiç unutamadığını söyledi. "Biz o gece vatanımıza milletimize sahip çıkmak için sokaklara döküldük" diyerek sözlerine başlayan kahraman gazi, "165 santim boylarında bir komutan, askere 'Ateş serbest' dedi. Askerler bir taraftan, helikopter bir taraftan ateş ediyordu. Ben de topuğumdan vuruldum. Dakikalarca yerde süründüm. Bu milletin göğsünde onların yıkamayacağı kadar güçlü bir iman gücü var" dedi.
Türk milletinin hiçbir haine geçit vermeyeceğini sözlerine ekleyen gazi, şöyle devam etti: "Bu iman gücü varken hiçbir darbe girişimi başarılı olamaz. Yarın böyle bir şey olursa, bu kez şehit olmak için sokağa çıkarım. Birliğimiz var olduğu sürece böyle yapılanmalar bir daha darbe yapmaya kalkamayacak."
Hainlerin saldırısında gazi olan Atanur Petek, bir darbe girişimi daha olursa bu kez şehit olmak için dışarı çıkarım" dedi.
Yunus Emre KAVAK
Türk milletinin hiçbir haine geçit vermeyeceğini sözlerine ekleyen gazi, şöyle devam etti: "Bu iman gücü varken hiçbir darbe girişimi başarılı olamaz. Yarın böyle bir şey olursa, bu kez şehit olmak için sokağa çıkarım. Birliğimiz var olduğu sürece böyle yapılanmalar bir daha darbe yapmaya kalkamayacak."
Hainlerin saldırısında gazi olan Atanur Petek, bir darbe girişimi daha olursa bu kez şehit olmak için dışarı çıkarım" dedi.
Yunus Emre KAVAK
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