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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 20:03

Son dakika: 'nda büyük buluşma

Başkan , Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan 'nda saat: 20'de halka hitap edecek.

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Başkan Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçti. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan 'nda saat: 20'de halka hitap edecek.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Başkan Erdoğan'ın burada halka hitap etmesi bekleniyor...

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