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Başkan Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçti. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda saat: 20'de halka hitap edecek.
Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Başkan Erdoğan'ın burada halka hitap etmesi bekleniyor...
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