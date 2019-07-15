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Başkan Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçti. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda saat: 20'de halka hitap edecek.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Başkan Erdoğan'ın burada halka hitap etmesi bekleniyor...