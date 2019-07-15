Şehit Fahrettin Yavuz'un son sözler: Öleceksek beraber ölelim

gecesi İstanbul Harbiye'deki TRT binasının önünde şehit olan Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz en küçük kardeşini kaybetmenin acısını hala unutamıyor. Moritanyalı eşi Mariam Yavuz iki çocuğu ile birlikte hayatını devam ettiriyor. Camcılık yapan Fahrettin Yavuz o gece evdeydi televizyonu izliyordu. Sonra ağabeyini aradı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 5 dakika içerisinde çıktı gitti. En küçük kardeşi Fahrettin'i kaybeden ağabey Fuat Yavuz; "O benim hem evladım hem kardeşimdi. 2 yaşından 15 yaşına kadar ona hep ben baktım. Annemler benim yanıma bırakır giderlerdi. O gece de beraberdik. Harbiye ye gittik. Askerler üzerimize ateş etti. Kardeşimi başından vurdular. Orada şehit oldu" dedi. Trabzonlu Fahrettin Yavuz çalışmak için gittiği Moritanya'da bir restoranda eşi Mariam Yavuz ile tanıştı. Orada iki ay içerisinde evlenmeye karar verdiler. İki yıl Moritanya'da yaşayan çiftin ilk çocukları Mahmut da orada dünyaya geldi. Daha sonra Türkiye'ye dönen çift İstanbul'a yerleşti. Fahrettin Yavuz camcılık yaparak geçimini sağlıyordu Mahmut ve Ali adında iki oğlu vardı.15 Temmuz gecesi hainlerin TRT binasının önüne geldiğini öğrenince hemen evinden ağabeyini ve arkadaşlarını arayıp apar topar çıktı. TRT Harbiye binasının önünde darbeci hainlerin açtığı ateşle başından vurularak şehit oldu. Kardeşi ile beraber olduğunu aktaran ağabey Yavuz; "Beni aradı darbe oluyor abi sokaklara çıkalım dedi. Çıktık meydan da buluştuk. 4 kardeş beraberdik. Ben dedim biriniz burada kalın bize bir şey olursa ailemize sahip çıksın dedim. O da bana 'bir tane Trabzon'da bir tane de Hollanda'da var abi onlar gelir bakar hadi biz gidelim. Öleceksek beraber ölelim' dedi. Yürüdük TRT binasının önüne kadar geldik. Onunla son konuşmam da bu oldu" ifadelerini kullandı.Binanın önüne Harbiye'ye geldiğimiz de büyük bir kalabalık vardı diyen Yavuz; "Biz en önce gidenlerdendik. Askerlerle konuşmaya çalıştık. Yaralılar vardı yardım ettik. Bir anda peş peşe ateş açıldı. O sırada kardeşim de vuruldu. Başından vurdular, beyninin 3'te biri gitmişti. Hayatını kaybetti. Eşine ertesi gün ancak söyleyebildim" dedi.15 Temmuz şehidimiz Fahrettin Yavuz