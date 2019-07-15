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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 07:49

malzemelerini taşıyan 10. uçak Mürted'e indi

Son dakika haberi...MSB: ve malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak ’na indi.

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