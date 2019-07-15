Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre onuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 malzemelerini taşıyan 10. uçak Mürted'e indi
Son dakika haberi...MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
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