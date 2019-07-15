osym.gov.tr: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS'de sorulan bazı sorular... Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.