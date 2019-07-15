Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede ve nasıl gidilir? Yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret etti.Hafıza 15 Temmuz Müzesi, bugün açılıyor.Müzeye nasıl gidileceği ve nerede olduğu ise merak ediliyor. Peki Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Merak edilen detaylar haberimizde... Yapımı tamamen biten müzenin bu yılki 15 Temmuz programında açılması planlanıyor. Açılış tarihi ve saatinin netleşmesi için de açılışı yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını programının netleşmesi bekleniyor.