Erdoğan manevi gücümüz!

Ankara'da yaşayan Necati Sayın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi damadı Fazıl Gürs, kızları Ayşegül Sayın ve Ülkü Sayın ile sokağa çıktı. Aile, Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Üzerlerine doğru gelen tanktan kurtulmaya çalışan Necati Sayın, damadı Fazıl Gürs ve kızı Ülkü Sayın bulundukları yerdeki köprüden aşağıya düştü. Ayşegül ise köprüde asılı kaldı ve ayağından yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necati Sayın kendisine 'Nasılsın' diye soranlara "Vatan iyiyse ben de iyiyim Elhamdülillah" dedikten birkaç saat sonra şehit düştü. Dakikalar sonra da damadı Fazıl Gürs'ün şehit haberi geldi.
ÜLKEYE, DEVLETE SAHİP ÇIKTILAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısına yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde TAKVİM'e konuşan 1çocuk annesi Bilge Gürs "Hem şehit eşi, hem şehit kızı, hem gazi kız kardeşlerin ablası olarak üç gururu bir arada yaşamayı Rabbim nasip etti. Evet çok zor ayrılıklarına dayanmak, çok özledim ikisini de fakat onlar bir dava uğruna şehit oldular. Onlar bu ülkeye, devlete, millete sahip çıkmak için "Bugün Cihad Vakti" dedi ve gittiler. Bu ülke için ne evlat ne de kendi canlarını düşündüler. 15 Temmuz 2016 yılının üzerinden üç sene geçti. Sanki üç saniye öncesi gibi hatırlıyorum olup biten her şeyin o karanlık, korkunç geceyi. Uçaklar geçerken oğlumun çığlık seslerini, babamın tanklar tarafından düşürüldükten sonra zorlanarak aldığı o son nefesleri. Şehadete giderken en son Elhamdülillah deyişini. Eşimin kan kaybından mavi olan kahverengi gözlerini. Diğer taraftan, sanki üç asır geçmiş gibi özlüyorum babamı, eşimi .Babasız olmak kanadı kırık kuş gibi olmakmış, uçamamakmış özgürce. Bisiklet sürmeyi öğrendiğinde baban için süslemekmiş görüyordur umuduyla, baba kokusu aramakmış en son giyindiği kıyafette" dedi. Gururlu ve Güçlü olduğunu söyleyen Bilge Gürs "Oğlumla bazen konuşmadan anlattık duygularımızı birbirimize. Bakamadık gözlerimize. Çünkü gözler yalan söylemez ya sözlerse babamız yok diye Sadece baktık gökyüzüne. En iyi biz anlardık çünkü ne demek babasız olmak ve aslında sonsuza kadar ölümsüz bir babaya sahip olmak. Çünkü gözler yalan söylemez ya sözlerse babamız yok diye. Şehit eşiyim, Güçlüyüm, gururluyum. Ama ben bir de şehit çocuğuyum. Babam denince; sağ yanım acıyor, ciğerim yanıyor. Gözümden bir damla yaş süzülüyor. Eşimi düşündüğümde ise sol yanım acıyor. Kalbim duruyor sanki bir daha atmayacak gibi. Bu sefer yaşlar içime akıyor çünkü anneyim ben. Oğlum bakıyor. Biz o geceyi unutmadık, unutturmayacağız. " diye konuştu.
'FIRSAT VERMEYECEĞIZ'
Gürs sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kimseye boyun eğmeyişinden aldığımız manevi güç ile bizler de daha çok güçleniyor ve bıraktığınız emanetlere sahip çıkıyoruz. Hainlere millet ve devlet olarak fırsat vermeyeceğiz. Artık Türkiye'nin ayak sesleri titretiyor tüm dünyayı. "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatansa, dünyanın şah damarını keseriz. Şehitlerimiz milletimizin refahı, dinimizin devamı için "Vatan, Millet, Bayrak" diyerek 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak çıktılar o hainlerin karşısına."
Necati Sayın
Fazıl Gürs
"15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde duygularını paylaşan Bilge Gürs, "Toprağımızı bir kez daha vatan yaptığınız için sonsuz minnettarız. Gururla bakıyoruz geleceğe. Tarihe kazındı isminiz altın harflerle. Tarih yazdınız 15 Temmuz gecesi hep birlikte. Sonsuza kadar minnet, saygı ve sevgi ile" diye konuştu.
SIRRIBERK ARSLAN
ÜLKEYE, DEVLETE SAHİP ÇIKTILAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısına yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde TAKVİM'e konuşan 1çocuk annesi Bilge Gürs "Hem şehit eşi, hem şehit kızı, hem gazi kız kardeşlerin ablası olarak üç gururu bir arada yaşamayı Rabbim nasip etti. Evet çok zor ayrılıklarına dayanmak, çok özledim ikisini de fakat onlar bir dava uğruna şehit oldular. Onlar bu ülkeye, devlete, millete sahip çıkmak için "Bugün Cihad Vakti" dedi ve gittiler. Bu ülke için ne evlat ne de kendi canlarını düşündüler. 15 Temmuz 2016 yılının üzerinden üç sene geçti. Sanki üç saniye öncesi gibi hatırlıyorum olup biten her şeyin o karanlık, korkunç geceyi. Uçaklar geçerken oğlumun çığlık seslerini, babamın tanklar tarafından düşürüldükten sonra zorlanarak aldığı o son nefesleri. Şehadete giderken en son Elhamdülillah deyişini. Eşimin kan kaybından mavi olan kahverengi gözlerini. Diğer taraftan, sanki üç asır geçmiş gibi özlüyorum babamı, eşimi .Babasız olmak kanadı kırık kuş gibi olmakmış, uçamamakmış özgürce. Bisiklet sürmeyi öğrendiğinde baban için süslemekmiş görüyordur umuduyla, baba kokusu aramakmış en son giyindiği kıyafette" dedi. Gururlu ve Güçlü olduğunu söyleyen Bilge Gürs "Oğlumla bazen konuşmadan anlattık duygularımızı birbirimize. Bakamadık gözlerimize. Çünkü gözler yalan söylemez ya sözlerse babamız yok diye Sadece baktık gökyüzüne. En iyi biz anlardık çünkü ne demek babasız olmak ve aslında sonsuza kadar ölümsüz bir babaya sahip olmak. Çünkü gözler yalan söylemez ya sözlerse babamız yok diye. Şehit eşiyim, Güçlüyüm, gururluyum. Ama ben bir de şehit çocuğuyum. Babam denince; sağ yanım acıyor, ciğerim yanıyor. Gözümden bir damla yaş süzülüyor. Eşimi düşündüğümde ise sol yanım acıyor. Kalbim duruyor sanki bir daha atmayacak gibi. Bu sefer yaşlar içime akıyor çünkü anneyim ben. Oğlum bakıyor. Biz o geceyi unutmadık, unutturmayacağız. " diye konuştu.
'FIRSAT VERMEYECEĞIZ'
Gürs sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kimseye boyun eğmeyişinden aldığımız manevi güç ile bizler de daha çok güçleniyor ve bıraktığınız emanetlere sahip çıkıyoruz. Hainlere millet ve devlet olarak fırsat vermeyeceğiz. Artık Türkiye'nin ayak sesleri titretiyor tüm dünyayı. "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatansa, dünyanın şah damarını keseriz. Şehitlerimiz milletimizin refahı, dinimizin devamı için "Vatan, Millet, Bayrak" diyerek 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak çıktılar o hainlerin karşısına."
Necati Sayın
Fazıl Gürs
"15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde duygularını paylaşan Bilge Gürs, "Toprağımızı bir kez daha vatan yaptığınız için sonsuz minnettarız. Gururla bakıyoruz geleceğe. Tarihe kazındı isminiz altın harflerle. Tarih yazdınız 15 Temmuz gecesi hep birlikte. Sonsuza kadar minnet, saygı ve sevgi ile" diye konuştu.
SIRRIBERK ARSLAN
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