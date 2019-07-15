Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeniden yapılan binası bugün açılıyor

15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı. Vatan hainleri tarafından bombalandıktan sonra yıkılıp yeniden yapılan binanın açılışının bugün yapılması bekleniyor. FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz gecesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde tank ve TOMA'ların arasında şehit ettiği Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın eşi Emine Bursa, yeni Emniyet binasının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'
Şehit eşi Emine Bursa, "Yeni bina yapılmış, bu çok güzel bir haber fakat ben Emniyet'in yanına dahi gidemiyorum" dedi. Eşinin şehit edilmesinden sonra o yoldan ve yolun yakınından bile geçemediğini anlatan Bursa, şöyle konuştu: "Aradan 3 yıl geçti ama o anlar daha dün gibi aklımızda. İçimizde Cüneyt her an çıkıp gelecekmiş hissi var. Akşam olmasın istiyorum, her akşam oturup gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımın babalar gününde, karne gününde, bayramlarda boynu bükük kalıyor. Evlatlarımın boynunu bükük bırakan, biricik eşimi elimizden alan, vatanımıza göz diken hainlerin en ağır cezaları almalarını istiyorum. Hainleri Allah'a havale ediyorum."
BİR DAHA YAŞANMASIN
15 Temmuz'un yaklaşmasıyla kızı Ceylin Bursa'nın da babasına olan özleminin kat be kat arttığını ifade eden Emine Bursa, "Ceylin babasının aldığı ayıcığa babasının parfümünü sıkıp uyuyor. Kokusuyla, eşyalarıyla avunmaya çalışıyoruz. Acı zamanla geçer diyorlardı ama geçmiyor, sadece acıyla yaşamayı öğreniyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne kızım Ceylin ne de ben Emniyet'in yakınına bile gidemiyoruz. Gitsem nasıl bir tepki veririm onu bile bilmiyorum. Yeni Emniyet binası vatana ve millete hayırlı olsun, rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.
NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?
Emniyet Amiri Bursa, Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen darbecilere ait zırhlı araçların barikat kuran TOMA'ları iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı sırada vefat etmişti. Cüneyt Bursa, darbecilere ait zırhlıların ittiği TOMA araçlarının arasında kalarak şehit olmuştu.
Ankara İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının bugün açılması bekleniyor. FETÖ'cü vatan hainlerinin şehit ettiği Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın eşi
Emine Bursa, binanın hayırlı olmasını diledi. Emine Bursa, çocuklarının büyük özlem yaşadığını söyledi.
FATMA GÖKSU
'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'
Şehit eşi Emine Bursa, "Yeni bina yapılmış, bu çok güzel bir haber fakat ben Emniyet'in yanına dahi gidemiyorum" dedi. Eşinin şehit edilmesinden sonra o yoldan ve yolun yakınından bile geçemediğini anlatan Bursa, şöyle konuştu: "Aradan 3 yıl geçti ama o anlar daha dün gibi aklımızda. İçimizde Cüneyt her an çıkıp gelecekmiş hissi var. Akşam olmasın istiyorum, her akşam oturup gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımın babalar gününde, karne gününde, bayramlarda boynu bükük kalıyor. Evlatlarımın boynunu bükük bırakan, biricik eşimi elimizden alan, vatanımıza göz diken hainlerin en ağır cezaları almalarını istiyorum. Hainleri Allah'a havale ediyorum."
BİR DAHA YAŞANMASIN
15 Temmuz'un yaklaşmasıyla kızı Ceylin Bursa'nın da babasına olan özleminin kat be kat arttığını ifade eden Emine Bursa, "Ceylin babasının aldığı ayıcığa babasının parfümünü sıkıp uyuyor. Kokusuyla, eşyalarıyla avunmaya çalışıyoruz. Acı zamanla geçer diyorlardı ama geçmiyor, sadece acıyla yaşamayı öğreniyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne kızım Ceylin ne de ben Emniyet'in yakınına bile gidemiyoruz. Gitsem nasıl bir tepki veririm onu bile bilmiyorum. Yeni Emniyet binası vatana ve millete hayırlı olsun, rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.
NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?
Emniyet Amiri Bursa, Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen darbecilere ait zırhlı araçların barikat kuran TOMA'ları iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı sırada vefat etmişti. Cüneyt Bursa, darbecilere ait zırhlıların ittiği TOMA araçlarının arasında kalarak şehit olmuştu.
Ankara İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının bugün açılması bekleniyor. FETÖ'cü vatan hainlerinin şehit ettiği Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın eşi
Emine Bursa, binanın hayırlı olmasını diledi. Emine Bursa, çocuklarının büyük özlem yaşadığını söyledi.
FATMA GÖKSU
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