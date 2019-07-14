15 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden önce Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanması bekleniyor. Mahkum affı ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklama sonrası binlerce kader mahkumu ve aileleri, af yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başlamıştı. AK Parti'den son yapılan açıklamada daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye çekilebileceği belirtiliyor. Peki, af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 af ve ceza indirimi ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler haberimizde