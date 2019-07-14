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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:07

Af yasası 15 Temmuz haberleri çıktı mı ve tatil öncesi Meclis'e gelecek mi?

15 Temmuz af haberleri çıkar mı en son haber! 2019 mahkum ve tatil öncesi Meclis'e gelecek mi? Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de Başkanlığı'na iletilmişti. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda iki seneden fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda bir sene, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi altı ayı geçemeyecek. Tutukluluk süreleri dolanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararı yoksa kanun çıktığında tutuksuz yargılanacaklar.

15 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden önce Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanması bekleniyor. Mahkum affı ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklama sonrası binlerce kader mahkumu ve aileleri, af yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başlamıştı. AK Parti'den son yapılan açıklamada daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye çekilebileceği belirtiliyor. Peki, af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2019 af ve ceza indirimi ile ilgili son durum ve tüm gelişmeler haberimizde

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