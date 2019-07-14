15 Temmuz'da yarın eczane ve noter açık mı? 15 Temmuz eczaneler, noterler tatil mi? 15 Temmuz 2019 bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne saatler kala eczanelerin açık olup olmayacağı ise merak konusu. Peki 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? Detaylar haberimizde... 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İlaç almak isteyen vatandaşlar da resmi tatil olan 15 Temmuz tarihi için "15 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı?" diye soruyor. 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.