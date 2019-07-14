15 Temmuz'da yarın kargolar açık mı 2019? Yurtiçi, MNG Kargo 15 Temmuz'da açık mı, tatil mi? 15 Temmuz kargolar açık mı 2019? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor.Pazartesi günü yurdun dört bir tarafında darbe gecesi şehit olan vatandaşları anmak ve demokrasi zaferini kutlanacak. Peki 15 Temmuz kargolar açık mı 2019? Detaylar haberimizde... Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmaları özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.