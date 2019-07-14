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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 02:04

'da bugün eczane ve ? 15 Temmuz eczaneler, noterler ?

Üç yıl önce bugün, 'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi. İlaç almak isteyen vatandaşlar da resmi tatil olan 15 Temmuz tarihi için "15 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı?" diye soruyor. Peki 15 Temmuz'da yarın eczane ve ? 15 Temmuz eczaneler, noterler işte tüm detaylar

15 Temmuz'da eczaneler açık mı? Tatil mi 2019?

15 Temmuz'da yarın eczane ve noter açık mı? 15 Temmuz eczaneler, noterler tatil mi? 15 Temmuz 2019 bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Eczanelerin açık olup olmayacağı ise merak konusu. Peki 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? Detaylar haberimizde... 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İlaç almak isteyen vatandaşlar da resmi tatil olan 15 Temmuz tarihi için "15 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı?" diye soruyor. 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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