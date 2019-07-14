15 Temmuz resmi tatil mi, yarın postaneler açık mı 2019? PTT yarın 15 Temmuz'da tatil mi? 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından sonra ise postanelerin pazartesi açık olup olmayacağı ise merak konusu.15 Temmuz'un 3.yılı anma törenleri ile kutlanacak. Peki PTT, 15 Temmuz'da tatil mi? Merak edilen detaylar haberimizde... 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak, ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir.