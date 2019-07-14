14 Temmuz af haberleri genel af çıkar mı en son haber! 2019 mahkum ve ceza indirimi tatil öncesi Meclis'e gelecek mi? Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na iletilmişti. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacak. Buna göre, terör ve toplu suçlarda iki seneden fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda bir sene, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da tutukluluk süresi altı ayı geçemeyecek. Tutukluluk süreleri dolanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararı yoksa kanun çıktığında tutuksuz yargılanacaklar.