15 Temmuz şiirleri! Hain darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçmesine sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü olarak yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde şiirler okunacak. İşte 15 Temmuz şiirleri! 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. İşte 15 Temmuz en güzel 2,3,4,5 kıtalık şiirleri! 15 Temmuz mesajları resimli kısa uzun sözleri sayfamızda