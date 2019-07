Kurban Bayramı yaklaşırken yine aynı soru dillendiriliyor. 4 günlük bayram tatili 9 güne çıkarılır mı? Turizmciler ve halk bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların da tatil heyecanı başladı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar sürenin 9 güne uzatılacağından ümitli. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün olur mu? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.