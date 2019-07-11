15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden neredeyse 3 yıl geçecek. 15 Temmuz'da, Türkiye siyasal tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı süresince hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. 15 Temmuz resmi tatil olarak duyuru edildi. Bu bağlamda 15 Temmuz ne zaman ve resmi tatil mi oldu araştırmaları yurttaşlar tarafınca yapılıyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 senesinde pazartesi gününe denk geliyor ve resmi dinlence olarak kullanıyor. 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşince 3 günlük bir dinlence çalışanları bekliyor. Peki 15 Temmuz Pazartesi kimlere tatil oldu? İşte tüm detaylar