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  • 10.07.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 10:47

konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ! İşte 2019 kurasız !

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Başkanlığı () tarafından 'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı ve bayahı ilgi görmüştü. Bu ilgi yeni projelerinde önünü açtı. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınca belirli aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ilişkin yeni projeleri hayat geçiriyor. TOKİ Başkanı Bulut: Vatandaşın yoğun talebini görünce 'a ağırlık verme kararı aldık. 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaş için minimum 10 bin yeni konutu daha satışa sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. Peki 2019 kurasız hangileri? İşte 10 bin peşin 305 lira taksitle açıklaması

TOKİ konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları! İşte 2019 TOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri! 50 bin konut projesinde heyecan sona erdi. Son olarak İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla Aydınlı ve Başakşehir Hoşmeret'te kura çekilişleri tamamlandı ve kazananlar açıklandı. TOKİ tarafından projesi yapılan alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı. 50 bin konut için 637 bin talep geldiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İstanbul'daki 6 bin 300 konut için 318 bin başvuru gelmişti.

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