Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit Eli kanlı terör örgütü PKK, Avaşin Besyan Keri dağından ısı güdümlü füze fırlattı. Hakkari bölgesindeki askeri aracı hedef aldı. PKK’lı teröristler, ısı güdümlü füzeyle iki kahraman askerimizi şehit etti.

Eli kanlı terör örgütü PKK, Avaşin Besyan Keri dağından ısı güdümlü füze fırlattı. Hakkari bölgesindeki askeri aracı hedef aldı. Hain saldırı sonucu Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu. Bir kahramanımız da yaralandı. Muğla Dalaman'da oturan Muammer Kargın ve Sadet Kargın, üsteğmen oğullarının şehit olduğu haberini aldıklarında adeta yıkıldı. Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan baba Mehmet ve anne Ayşe Mertoğlu da oğulları Hüseyin Mertoğlu'nun acı haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan anne Ayşe Mertoğlu hastaneye kaldırıldı.