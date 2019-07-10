10 Temmuz İstanbul hava durumu son dakika AKOM İBB uyarısı! Meteoroloji İstanbul'a dolu mu yağacak? Hava durumuyla ilgili haberler peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Meteoroloji'den, sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceği, yurdumuz balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilmişti. Öğle saatlerinde ise İBB'den "Saat 18.00'den sonra Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde fırtına ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor" açıklaması geldi. Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi bekleniyor.