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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 16:58

AKOM uyarısı! ?

yla ilgili uyarısı... Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Öte yandan de bir uyarı yayınladı. Uzmanı Prof. Dr. Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Marmara'da, özellikle Kırklareli, İstanbul ve Yalova'da şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. en şöyle devam etti: "Yarın sabah (bugün) Trakya'da, öğlen İstanbul'da yağmur başlar, gece kuvvetlenir. Perşembe devam eder. Bu havanın içinde her şey olabilir. Sıcaklık 10 derece düşer; , dolu ve yıldırım olur. Peki hava durumu son dakika AKOM uyarısı! ?

Son dakika hava durumu uyarısı! Uyarılar peş peşe geliyor

10 Temmuz İstanbul hava durumu son dakika AKOM İBB uyarısı! Meteoroloji İstanbul'a dolu mu yağacak? Hava durumuyla ilgili haberler peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Meteoroloji'den, sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceği, yurdumuz balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilmişti. Öğle saatlerinde ise İBB'den "Saat 18.00'den sonra Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde fırtına ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor" açıklaması geldi. Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 11 Temmuz Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi bekleniyor.

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