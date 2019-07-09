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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:46

başvuru şartları nedir? 25. dönem hangi tarihte?

Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı'nın müjdesini verdiği nın ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Bu ve polis adaylarını ilgilendiren diğer hususları makalemizde sizlerle paylaşıyoruz. 10 bin yeni polis alımı için Bakan Soylu , 'Eylül ayında, önümüzdeki süreçte alacağız" dedi. 'den sonra yapılacak alım öncesi polis adayları , başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor. Peki EGM 10 bin polis memuru alımı başvuru şartları nedir?

Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Soylu'nun 25. Dönem POMEM PMYO polis alımı ile ilgili ifade ettiği son açıklamaları ve polis olma hedefine tutunmuş vatandaşlarımızı ilgilendiren diğer bazı hususları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.

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