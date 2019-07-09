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"Melih Gökçek Ankara'yı izliyor" yalanı tutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, evindeki kameraların sökülmesi için ihtar gönderdi. Melih Gökçek, evindeki kameraları sökmek için 15-20 kişinin kapıya dayandığını görünce polis çağırdı. Görevliler, grubu dağıttı.

Kamera krizi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, evindeki kameraların sökülmesi için ihtar gönderdi. Gökçek, geniş bir alanı izleyen belediyeye ait kameraların sökülmesi için görevlileri davet etti. Ancak dün 15-20 kişi gelince Gökçek tepki gösterdi. Bu durumun aileye yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti. Gelenlerin Mansur Yavaş'ın A takımından olduğunu, aralarında boksörlerin bile bulunduğunu bildirdi. Polis grubu dağıtırken, 2 görevli eve girdi, kameraları söktü.


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