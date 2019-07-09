Ünlü cerrah Mehmet Öz, tavsiyeleri ile dünyaya şifa saçtı. Ancak kendi derdine dermansız kaldı. Ailesiyle kabus dolu günler yaşadı.
Savcının kapısını çaldı: Kardeşim Nazlım, anneme bakıyor. Evde silah var. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Babaevine gidemiyorum.
İŞİN ÖZÜ DEHŞET
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve Google'da yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Mehmet ve Seval Öz, kardeşleri Nazlım Öz hakkında şikayet dilekçesi verdi. Mehmet Öz, Alzheimer hastası annesi Suna Öz'ün (81), kız kardeşi Nazlım ile Sarıyer'deki evlerinde yaşadığını bildirdi. Ünlü doktor, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını, evde silahlar bulundurduğunu ve kendisine bıçakla saldırıp, öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Öz, "Kardeşim tehlikeli. Öldürmekle tehdit ediyor. Evime gidemiyorum. Annemin hayatından endişe ediyorum" dedi. Hasta kardeşine vasi tayini için dava açan Öz, Nazlım Öz hakkında koruma tedbiri uygulanmasını istedi. Koruma kararı verildi. Ayrıca Nazlım Öz'ün tedavi edilmesine hükmedildi.
Nazlım Öz, bir ilaç firmasında yönetici olarak çalışıyor.
Merhum Prof. Dr. Mustafa Öz'ün eşi Suna Öz, kızı Nazlım ile yaşıyor.
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